Eine breite Allianz für die Kinder von Moria

Zu einem „Umdenken im Bereich der Migrations- und Integrationspolitik“ hat heute in Graz eine im Frühjahr gegründete Initiative rund um Ex-Cartias-Chef Franz Küberl und den Grazer Alt-Bürgermeister Alfred Stingl aufgerufen. So setzt man sich in der Initiative „Unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingskindern eine Zukunft geben - Österreich ist dabei“ etwa für die Aufnahme von 100 unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingskindern aus den griechischen Lagern in Österreich ein.