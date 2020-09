Sportveranstaltungen in England doch ohne Zuseher

Bei Sportereignissen in England sollen vorerst doch keine Zuschauer zugelassen werden. Das kündigte der britische Staatsminister Michael Gove am Dienstag im Sender BBC an. Pläne, ab Oktober unter anderem bei Fußballspielen wieder Fans zu erlauben, wurden laut Gove gestoppt. Die Regierung reagiere damit auf den Anstieg der Corona-Infektionen in Großbritannien, sagte er.