UV-C-Licht soll sichere Wintersaison garantieren

Technologie überall anwendbar

Doch nicht nur Gondeln können frei von Viren gemacht werden. Mit „seCube Card“ und „seTube Mini“ können Skitickets, Masken, Mützen, Helme, Skibrillen und Helme desinfiziert werden. „Damit ist die Tiroler Seilbahnwirtschaft in dieser Wintersaison und im Fall einer nächsten Pandemie in der Lage, schnell zu reagieren und den Betrieb aufrecht zu erhalten“, betont Ronald Stärz, Leiter des „Emerging Applications Lab“ am MCI. Mit diesen neuen Einsatzmöglichkeiten ist das Ende aber noch nicht erreicht. Wie Kohler auf Nachfrage der „Krone“ erklärt, könne die Technologie überall angewendet werden: „Alle Räume können damit desinfiziert werden. Das UV-C-Licht kann in Decken und Wänden verbaut werden.“