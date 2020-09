Kalajdzic & Gregoritsch lassen‘s zum Start krachen

In Frankfurt hatten die Gastgeber deutlich mehr vom Spiel, fanden jedoch gegen die Bielefelder nur selten Lücken und gerieten nach einem Konter durch Cebio Soukou (51.) in Rückstand. Drei Minuten zuvor hatte Martin Hinteregger mit einem Kopfball an die Latten-Unterkante Pech gehabt. Mehr als der Ausgleich durch Andre Silva (63.) gelang den Gastgebern, bei denen Hinteregger durchspielte und Stefan Ilsanker in der 76. Minute eingetauscht wurde, nicht mehr. Bei Bielefeld war Manuel Prietl über die komplette Spielzeit im Einsatz, Christian Gebauer kam in der 73. Minute.