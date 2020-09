Kurz: Impfstoff im 1. Halbjahr 2021 einsatzfähig

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist davon überzeugt, dass im ersten Halbjahr 2021 nicht nur ein Corona-Impfstoff erforscht, sondern auch zugelassen ist und in Europa auch zur Anwendung kommt. Diese Prognose bezüglich des weiteren Kampfs gegen die Corona-Pandemie äußerte er am Samstag nach einem Treffen mit den Chefs führender Pharmakonzerne in Basel zum Abschluss seines Schweiz-Besuches.