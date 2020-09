Schüsse bei Party in USA: 2 Tote und 14 Verletzte

Im US-Bundesstaat New York sind bei einer Gartenparty Schüsse gefallen. Mindestens zwei Menschen sollen ums Leben gekommen sein, 14 weitere seien bei dem Vorfall in der Nacht auf Samstag (Ortszeit) in der Stadt Rochester verletzt worden, berichteten US-Medien unter Berufung auf den zuständigen Polizeichef Mark Simmons.