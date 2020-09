Ehrenring für steirischen Alt-Vizekanzler Riegler

Mit dem Ehrenring des Landes Steiermark würdigte Landeshauptmann Schützenhöfer das Lebenswerk des in St. Peter ob Judenburg geborenen österreichischen Politikers. Riegler wuchs als zweites Kind einer steirischen Bergbauernfamilie im „Moschitzgraben“ auf. Nach dem frühen Tod seines Vaters musste er schon in jungen Jahren hart arbeiten. Bevor er in die Politik ging, war er Lehrer.