Lufthansa kappt Stellen: 28.000 Jobs in Gefahr

Die in der Corona-Krise unter Druck geratene Fluggesellschaft British Airways (BA) ringt um ihr Überleben, Tausende Jobs sind in Gefahr. Doch auch bei anderen Airlines wackeln Arbeitsplätze. In Frankfurt schockte Luthansa-Chef Carsten Spohr mit der Ankündigung, noch mehr sparen zu müssen. Die Geschäftsaussichten hätten sich durch Reisewarnungen und Quarantänebestimmungen weiter verschlechtert, 28.000 Jobs seien in Gefahr.