Flug storniert: Portale verweigern Rückerstattung

“Chargeback“ bei Zahlung per Kreditkarte

Konsumenten, die immer noch auf ihr Geld warten, rät der Jurist, sich an die Kreditkartenfirma zu wenden. Wer seinen stornierten Flug mit Kreditkarte gebucht hat, hat so eine reale Chance, an sein Geld zu kommen. Unter dem Titel „Chargeback“ gewähren viele Kreditkartenfirmen ihren Kunden quasi eine „Einspruchsfrist“ gegen bereits erfolgte Abbuchungen, wenn die Leistungen nicht in Anspruch genommen wurden. Auch Verbraucher, die über den Online-Bezahldienst PayPal gezahlt haben, hätten gute Chancen, wenn sie direkt bei PayPal einen Antrag auf Käuferschutz stellten.