AUA: Alle Rückerstattungen bis Juni abgewickelt

Die Austrian Airlines haben alle Rückerstattungsforderungen von Kunden aus der Phase des Corona-Groundings - also von Mitte März bis Mitte Juni - abgewickelt, teilte die Fluglinie am Donnerstag mit. Seit April wurden bisher 120 Millionen Euro an die Kunden ausbezahlt, bis auf wenige Sonderfälle seien damit alle Anträge abgearbeitet, die bis Ende Juni eingegangen sind. Anträge, die im Juli und August, also nach der Grounding-Phase, gestellt wurden, sollen bis Ende September zur Gänze bearbeitet sein.