Begegnungszone zum Start der Mobilitätswoche

Die erste Innsbrucker Begegnungszone wurde Mittwoch in der Erler Straße, in der Meraner Straße und in der Wilhelm-Greil-Straße nördlich des Bozner Platzes eingerichtet. Das bedeutet, dass dort ein Tempolimit von 20 km/h für alle Verkehrsteilnehmer gilt, „um die Querung der Straßen an jeder beliebigen Stelle gewährleisten zu können“, erläuterte Verkehrs-StR Vize-BM Uschi Schwarzl.