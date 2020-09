„Djoker“ schoss diesmal seinen Gegner vom Platz

„Die Zeit heilt Wunden, und ich muss es als große Lektion verstehen“, sagte Djokovic in Rom. Er habe nach dem Vorkommnissen ein ehestmögliches Match ersehnt. „Weil ich denke, dass das Gefühl auf dem Court positiv sein sollte“, sagte Djokovic nach dem Spiel. Er habe keine „emotionale oder mentale Blockade gefühlt“, gab er an. „Ich habe mich sehr gut gefühlt.“ Djokovic hat 27 seiner 28 Partien in diesem Jahr gewonnen. Er strebt bei den am 27. September startenden French Open in Roland Garros seinen 18. Grand-Slam-Titel an.