Corona-Virus bedroht den Salzburger Amateurfußball

Im schlimmsten Fall müssen einige Teams in Quarantäne



Alle Beteiligten der Reserveteams aus Obertrum und Anthering werden in diesen Tagen getestet, ein Ergebnis steht allerdings noch aus. „Keiner zeigt bisher irgendwelche Symptome, deshalb hoffe ich, dass alle einen negativen Test abliefern“, erklärt Obertrum-Obmann Robert Winkler. Auch bei den Atheringern und den Mattseern hat bisher kein Spieler irgendwelche Anzeichen gemacht. Dennoch ist die Angst vor dem „Worst-Case-Szenario“ gegeben. Sollte einer der vier Obertrumer, die auch gegen Mattsee gespielt haben, positiv sein, müsste die komplette Mannschaft der Mattseer in Quarantäne. Bei einem positiven Antheringer-Testergebnis wären die Auswirkungen noch größer. „Unsere Reserve und unsere Kampfmannschaft sind häufig im Kontakt. Bei einer Infektion in der Reserve müsste auch die erste Mannschaft getestet werden und darüber hinaus in Quarantäne“, so Sektionsleiter Gerald Geier.