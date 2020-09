„Harry Potter“: So heiß ist Padma Patil heute

Schon bevor sie ihre Rolle in den „Harry Potter“-Streifen ergattern konnte, war die Britin ein riesengroßer Fan der Bücher und Filme, wie sie in einem Interview verriet. So sehr, dass ihr am Set sogar manches Mal ein kleiner Fehler unterlaufen sei: „Ich habe die Leute damals mit ihren Rollennamen angesprochen. Ich habe gesagt: ,Hey Ron‘ - wie peinlich! Aber ich war so ein großer Fan. Sie haben es aber alle verstanden, sie waren alle so nett und haben uns toll aufgenommen“, verriet die Schauspielerin.