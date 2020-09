Rapidler Ljubicic: „Waren die bessere Mannschaft!“

Viel hätte nicht gefehlt, aber am Ende sollte es eben doch nicht sein - der Traum von der Champions League ist für den SK Rapid an einem lauen Spätsommer-Abend in Belgien zu Ende gegangen! Bei KAA Gent mussten die Rapidler nach einem sehr ordentlichen Auftritt mit 1:2 die Segel streichen - auch wenn kurz vor dem Abpfiff sogar noch die Rettung in die Verlängerung möglich schien. Hier die Stimmen ...