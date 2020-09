Gent lässt Rapids Champions-League-Traum platzen!

Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer setzte auf die Startelf vom 1:0-Sieg in der 2. Runde bei Lok Zagreb. Im Vergleich zum 4:1-Auftaktsieg in der Liga gegen Admira rutschte der wieder fitte Kelvin Arase anstelle von Demir in die Aufstellung. Für Gent, das sich nach Kritik aus den Spielerreihen am Tag vor dem Spiel von Kurzzeittrainer Laszlo Bölöni getrennt hatte, stand der im Sommer gekommene Co-Trainer Wim de Decker (38) an der Seitenlinie. Der ukrainische Starstürmer Jaremtschuk, der als „Revolutionsführer“ bei Bölöni in Ungnade gefallen war, durfte von Beginn an stürmen.