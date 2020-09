WHO-Europa-Chef warnt vor „Corona-Müdigkeit“

Der belgische WHO-Europa-Chef Hans Kluge hat am Dienstag vor einer möglichen „Corona-Müdigkeit“ gewarnt. Es gelte besonders, jüngere Menschen im Kampf gegen die Pandemie an Bord zu holen. Der Ausbruch im Frühjahr habe sowohl Stärken als auch Schwächen von Europas Krisenmanagement offengelegt, aus denen man bereits jetzt wichtige Erkenntnisse ziehe, so Kluge.