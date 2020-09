Unsinnige Aktion: Luft aus Reifen ausgelassen

In der der Zeit von 11. September (etwa 14.25 Uhr) bis 14. September in der Früh waren drei Fahrzeuge vom Hilfswerk Steiermark am öffentlichen Parkplatz des Friedhofes in Straden abgestellt. In dieser Zeit dürften Unbekannte die Luftventilkappen unterschiedlicher Reifen entfernt und die Luft daraus abgelassen haben. Bei den betroffenen Pkw handelt es sich ausschließlich um Fahrzeuges dieses mobilen Dienstes.