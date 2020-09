Probleme! Hartberg geht ohne zwei Flügel an Bord

Neben Nimaga gehen sechs weitere Hartberger nicht mit an Bord: Der rekonvaleszente Lema, die Zugänge Petrovic, Maiga und Burgstaller. Hartberg hebt zudem ohne die Flügelspieler Stefan Rakowitz und Lukas Gabbichler ab. „Beide sind gerade erst wieder fit geworden, da geh’ ich kein Risiko ein. Wir haben gleich zum Start der Saison ein sehr intensives Programm“, erklärt Schopp. Freitag kehren die Eurofighter wieder nach Österreich zurück, gleich am Sonntag steigt dann in der Profertil-Arena das erste Saison-Heimspiel gegen den WAC (14.30).