Hartbergs Scharfschütze kehrt an den Tatort zurück

Über ein Jahr ist’s schon her. In der Erinnerung von Dario Tadic ist der 18. August 2019 aber fest im Gedächtnis verankert. Denn an jenem Sommertag hämmerte Hartbergs Über-Stürmer den Altachern in deren Stadion in 29 Minuten einen lupenreinen Hattrick in den Kasten. Drei der insgesamt 19 Saisontore 2019/2020 - was Tadic zum besten österreichischen Schützen der letzten Saison machte.