Erholt sich der Welfenprinz in Salzburger Schloss?

Bedienstete verbal bedroht

Der 66-Jährige war nach einem Ausraster am Montagabend in seinem Jagdhaus in Grünau (Bezirk Gmunden) festgenommen worden. Er soll ein Ehepaar „verbal mehrmals gefährlich bedroht“ und mit einem Verkehrsschild ein Fenster eingeschlagen haben. Da er bereits in jüngerer Vergangenheit wegen mehrerer Delikte angezeigt worden war, hatte die Staatsanwaltschaft Wels nach einer richterlichen Bewilligung der Polizei eine Festnahmeanordnung erteilt.