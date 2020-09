Keine U-Haft! Welfenprinz (66) auf freiem Fuß

Da der 66-Jährige bereits in jüngerer Vergangenheit wegen mehrerer Delikte angezeigt worden war, „habe die Staatsanwaltschaft Wels nach einer richterlichen Bewilligung eine Festnahmeanordnung erteilt“, so die Polizei. Am 15. Juli hatte sich Ernst August nämlich mit dem Haushälterpaar und der Polizei und am 20. Juli „nur“ mit den Beamten angelegt.