IOC-Boss will Ringer vor Todesstrafe bewahren

Die iranische Justiz wies Kritik am Todesurteil gegen Afkari zurück. „Viele mischen sich einfach in Angelegenheiten ein, von denen sie weder genaue Informationen haben noch die notwendige juristische Kompetenz besitzen“, sagte Justizsprecher Gholam-Hussein Ismaili am Mittwoch. Afkari habe einen Menschen ermordet und das Urteil gegen ihn im Iran laute nicht Todesstrafe, sondern „Ghisas“, so der Sprecher laut Nachrichtenportal Alef. „Ghisas“ ist im islamischen Recht das Prinzip der „gleichwertigen Vergeltung“, also Blutrache oder Auge um Auge.