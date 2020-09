Hundebesitzer gibt nach Attacke falschen Namen an

Zwei 13-jährige Mädchen waren am Montag gegen 18.30 Uhr mit ihrem weißen Yorkshire Terrier an dem Imbissstand in der Steinbockallee vorbeispaziert, als sich plötzlich der braune bzw. „fuchsfarbige“ Pitbull Terrier, der an einem leeren Stuhl angeleint war, losriss und den Hund der Mädchen attackierte.