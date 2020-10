Sony Xperia 1 II: 5G-Geheimtipp mit alten Tugenden

Die Leistungstabelle zeigt es schon: Sony verbaut in seinem 1100-Euro-Flaggschiff das Beste, was der Komponentenmarkt derzeit hergibt. Qualcomms schnellster Prozessor inklusive 5G-Datenturbo ist an Bord, die Kamera ist zwar nicht so auflösungsstark wie manch Rivale, dafür aber besonders lichtstark. Das Display ist schärfer, als man es auf 6,5 Zoll Diagonale wahrzunehmen vermag.