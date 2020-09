Beförderung? Marko gibt Sensationsmann einen Korb

Am Sonntag hat sich Gasly von Qualifying-Rang zehn und einer am Ende beherzten Verteidigung gegen Verfolger Carlos Sainz jr. wieder in den Vordergrund gefahren. Als erster Franzose seit Olivier Panis 1996 in Monaco gewann er in der Königsklasse. „Ich habe gesagt, es muss endlich wieder ein Franzose einen Grand Prix gewinnen. Dass das ich bin, ist verrückt“, sagte der nunmehr WM-Achte.