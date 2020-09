„Nachdenklicher“ Beckenbauer feiert 75. Geburtstag

Kurz vor seinem 75. Geburtstag kam Beckenbauer ins Philosophieren. „Ich muss sagen, dass mich dieses Alter zum ersten Mal in meinem Leben ein bisschen nachdenklich macht. Alle anderen Geburtstage sind leichter an mir vorübergegangen“, sagte er tiefsinnig und ganz ohne die ihm typische Leichtigkeit. „Ich denke, das gehört zum Leben dazu, dass man zwangsläufig mal an den Punkt kommt, an dem man darüber nachdenkt, dass das Leben endlich ist“, wurde er im Mitgliedermagazin „51“ des FC Bayern zitiert.