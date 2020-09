Führt Lichtgestalt Stöger Austria in rosige Zeit?

„Aufgeregt bin ich nicht, eher neugierig“, sagte Stöger eine Woche vor dem Startschuss in die neue Bundesliga-Saison im APA-Gespräch. Kommenden Freitag gastiert die Austria beim LASK. Für Stöger das Comeback in der Liga, nachdem er sich im Mai 2013 nach einem bedeutungslosen 0:3 in Salzburg mit dem Meistertitel im Gepäck Richtung Deutschland verabschiedet hatte. Nun steht er am Verteilerkreis trotz dichtem Terminprogramm wieder täglich am Rasen. „Bisher war ich bei jedem Training dabei“, merkte der Sportchef an.