Hypo NÖ gewann Handball-Supercup gegen Atzgersdorf

4. Titel für Fivers Margareten

Der Supercup-Titel bei den Männern ging an die Fivers Margareten. Sie setzten sich mit einem 28:24-Erfolg gegen den HC Hard durch und sicherten sich den vierten Titel in diesem Bewerb. Es war dies nach sechsmonatiger Coronavirus-Pause der Auftakt in die heimische Saison, der Start der Hauptrunde der spusu LIGA erfolgt am Freitag. „Es war ein hartes Spiel auf beiden Seiten, mit viel Emotion, aber auch vielen Fehlern. Es fehlt noch ein wenig die Abstimmung im Zusammenspiel“, sagte Fivers-Kapitän Markus Kolar.