Grippe-Impfstoff: Apotheker warnen vor Mangel

Das Land denkt an Impfschwerpunkte, Details werden noch erarbeitet. In Graz gab es heuer ja eine Zecken-Impfstraße in der Stadthalle. Folgt nun ein Dacapo? Laut Stadtregierung ist das offen. Sie macht sich aber vor allem Sorgen, dass das ohnehin am Anschlag arbeitende Team im Gesundheitsamt weiter belastet wird.