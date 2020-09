England-Star entschuldigt sich für Sex-Party

„Ich und der Boss haben nach den Zwischenfällen gesprochen und er hat mir versichert, dass wir alle Fehler machen“, wird Walker in englischen Medien zitiert. „Klar, meiner war größeren Ausmaßes und wird noch größer dadurch, dass ich in der Öffentlichkeit stehe und ein Vorbild für Kinder bin. Ich muss also die volle Verantwortung für meine Handlungen tragen. Ich denke über meine Entscheidungen nach. Sie waren schlecht und zu einer wichtigen Zeit für das Land und die Welt.“