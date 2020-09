Genussmeile nur in Etappen

So findet die Genussmeile heuer im Bezirk Mödling gewissermaßen in Etappen statt. In Guntramsdorf stecken an den kommenden beiden Wochenenden mehrere Winzer aus, in Gumpoldskirchen spielt am Samstag der Musikverein auf, dann wird durch die Rieden gewandert samt Altweinverkostung. Und in Mödling verwandeln sich der Schrannenplatz und der Hyrtlpark zu Heurigen.