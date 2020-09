Varta schließt sich Öko-Allianz von Apple an

Varta, der deutsche Batteriehersteller des österreichischen Investors Michael Tojner, hat sich verpflichtet, als Zulieferer von Apple komplett auf erneuerbare Energien umzusteigen. Das kündigte Apple-Managerin Sarah Chandler am Mittwoch in Berlin auf der Konferenz „Electronics Goes Green“ des Fraunhofer-Instituts IZM an.