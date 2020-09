Das große Geschäft mit der falschen Liebe im Netz

Noch lukrativer sind laut dem jüngsten Internet Crime Report des FBI für das Jahr 2019 nur E-Mail-Betrügereien in Unternehmen: Damit richteten Cyberkriminelle Schäden in Höhe von 1,8 Milliarden US-Dollar an. Dahinter folgt allerdings gleich der Betrug einsamer Internetnutzer, im Fachjargon als „Romance Scam“ oder „Love Scam“ bekannt.