„Fake Bubble!“ Corona-Profi schimpft auf US Open

Der positiv auf das Coronavirus getestete französische Tennisprofi Benoît Paire hat sich erstmals nach seinem Ausschluss von den US Open zu Wort gemeldet. „Mir geht es gut im Moment und ich habe keine Symptome“, schrieb der 31-Jährige am Montag in den sozialen Netzwerken. Der Weltranglisten-23. äußerte jedoch Kritik an den Organisatoren des Grand-Slam-Turniers in New York, das unter strengen Hygiene- und Sicherheitsauflagen ausgetragen wird.