Im Marchtrenker Freibad war ein Corona-Infizierter

Im Freibad in Marchtrenk hielt sich am 27. August 2020 und am 28. August 2020 eine Person auf, die positiv auf Covid-19 getestet wurde.Sollten Sie an diesen Tagen im Freibad in Marchtrenk anwesend gewesen sein, wird präventiv geraten, Ihren Gesundheitszustand genau zu beobachten.