Weder Unwetter noch Siegendorf können LASK stoppen

Nur kurze Zeit nach seiner Einwechslung durfte Gruber über seinen Premierentreffer im LASK-Trikot jubeln. Der Ex-Mattersburger staubte per Kopf ab, nachdem Siegendorf-Goalie Raphael Renger einen Filipovic-Kopfball nur hatte wegfausten können. Peter Michorl scheiterte in der Folge an der Stange (59.). Der zweite Treffer fiel äußerst glücklich: Der Ex-Rapidler Andreas Dober schoss bei einem Klärungsversuch Balic an - und von dort inklusive nochmaliger leichter Berührung von Dober ging der Ball ins Tor. Raguz sorgte per Kopf nach einem der unzähligen Eckbälle für den Schlusspunkt.