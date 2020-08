Streik! Lionel Messi „pfeift“ auf Barca-Training

Lionel Messi wird sich gemäß spanischen Medienberichten am Sonntag weder einem Coronavirus-Test unterziehen noch am Training des FC Barcelona teilnehmen! Wie am Samstag u.a. „La Vanguardia“ berichtete, werde der argentinische Fußball-Superstar vielmehr ein Burofax-Einschreiben an seinen Klub senden, in dem er die Katalanen über diesen Schritt in Kenntnis setzt.