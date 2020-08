F1-Autos zu Ehren von Hubert mit besonderem Logo

Die Formel 1 und die Nachwuchsklassen gedenken am Wochenende im Grand Prix von Belgien dem vor einem Jahr bei einem Unfall in Spa-Francorchamps tödlich verunglückten Anthoine Hubert. Vor dem Rennen der Motorsport-Königsklasse wird es am Sonntag (15.10 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) eine Schweigeminute geben, ebenso in der Formel 2 am Samstag.