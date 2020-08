Champions-Kaffee für Maxi - Millionen für Rapid

„Wir wussten ja schon, dass wir abgeschirmt sein werden“, so Maxi Hofmann, den die Stadion-Leere heute nicht stört. „Auswärts keine Fans zu haben, ist kein Nachteil.“ Nachsatz mit Schmunzeln: „Und wenn wir dort gewinnen, brauche ich auch kein Rückspiel.“ Als Zeitvertreib „werd ich halt Kaffee trinken“. Vielleicht mit Erinnerungen an 2013. Da bestritt er Anfang August noch 19-jährig den ersten seiner bisher 20 internationalen Einsätze, als er in der Europa-League-Quali beim 1:1 in Tripolis zur Pause für den verletzten Christopher Dibon reinkam.