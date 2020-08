Weihnachtsmärkte sollen auch heuer stattfinden

Mehr als eine Million Gäste zählte alleine der Christkindlmarkt in der Stadt Salzburg im vergangenen Jahr. In Zeiten des Coronavirus eine doch extrem hohe Zahl an Besuchern. Nach der Absage des heurigen Rupertikirtags stellt sich unweigerlich die Frage nach den Adventmärkten – nicht nur in der Landeshauptstadt. „Bis Mitte oder Ende September soll es ein Konzept für die Adventmärkte geben“, erklärt Harald Preuner, Bürgermeister der Stadt Salzburg. Er möchte auf jeden Fall an allen städtischen Adventmärkten festhalten, weil sie für den Tourismus extrem wichtig sind. „Die Versorgungsstände sind natürlich kritisch“, fügt er hinzu. Der selben Meinung ist Landeshauptmann Wilfried Haslauer, der für eine landesweit einheitliche Regelung eintritt und das Konzept dann dem Bund vorlegen will. „Das hat schon bei den Festspielen gut funktioniert. Unser Konzept dient jetzt als Grundlage für die meisten Kulturveranstaltungen“, so Haslauer. In den Tourismusregionen wollen die Verantwortlichen vor allem eins: Schnelle Klarheit über die Regelungen. „Es haben bei uns schon Reiseveranstalter und auch Private angefragt“, sagt Hans Wieser vom Wolfgangseetourismus. Die Adventsveranstaltungen lockten 2019 rund 300.000 Besucher an den Wolfgangsee und sorgten für einen Umsatz von 14 Millionen Euro. Schon jetzt ein Plus der Veranstaltung: „Wir haben uns immer gegen längerer Öffnungszeiten der Punschstände gewehrt. Bei uns ist um 19.30 Uhr Schluss“, erklärt der Tourismus-Chef, der für größtmögliche Sicherheitsstandards plädiert.