Admiras Leitner: „Bringt mir, wen ihr wollt!“

Hadzikic kam also nicht als Nr. 2. Nur ist Andreas Leitner mehr als eine Nr. 1 – Kapitän, Leithammel und der Letzte, der schuld am letzten Admira-Abstiegskampf war. Sportchef Wohlfahrt, der Hadzikic aus Austria-Tagen schätzt, beruhigt: „Ich habe in meiner aktiven Zeit rund zehnmal erlebt, dass mir ein Konkurrent hingesetzt wurde – nach einem Jahr hat man sie alle vergessen, das machte mich nur stärker.“