Fußgänger wurde auf Schutzweg schwer verletzt

Gegen 14 Uhr fuhr ein 19-jähriger PKW-Lenker aus Voitsberg im Ortsgebiet von Voitsberg vom Hauptplatz kommend in Richtung Rosental. Weil der Lenker kurz zur Seite sah, bemerkte er einen 77-jährigen Fußgänger aus Voitsberg auf einem Schutzweg zu spät. Trotz Vollbremsung und Ausweichmanöver kollidierte der Pkw-Lenker mit dem Fußgänger. Der 77-Jährige stürzte nach dem Anprall zu Boden und verletzte sich schwer am Bein. Er wurde nach Erstversorgung in das LKH Voitsberg und in weiterer Folge in das LKH Graz eingeliefert. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt. Die durchgeführten Alkoholuntersuchungen ergaben kein relevantes Ergebnis. Die Angehörigen wurden verständigt.