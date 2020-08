400 Floriani im Innergebirg im Unwetter-Einsatz

Durch die Murenabgänge waren auch rund 50 Personen von der Außenwelt abgeschnitten. „Einige Menschen waren in ihrem Auto eingeschlossen und konnten weder vor noch zurück“, schilderte Gerhard Kremser, Bezirksleiter der Bergrettung im Pongau. Einige der geretteten Personen wurden in Hotels in der Nähe untergebracht. „Nach den Evakuierungen waren wir bis in die Nacht mit den Aufräumarbeiten beschäftigt“, erläuterte Axel Ellmer, Ortsstellenleiter der Wagrainer Bergrettung.