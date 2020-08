„Tony Hawk‘s Pro Skater“: So schön wird das Remake

In rund zwei Wochen, am 4. September, ist es so weit: Das unter Genre-Fans geradezu legendäre Skateboard-Spiel „Tony Hawk‘s Pro Skater“ kommt als Remake in zeitgemäßer Optik auf PC, PS4 und Xbox One. Im Launch-Trailer zeigen die Entwickler, was die Entwickler alles in das Remake packen, das den ersten und den zweiten Teil des Kult-Games umfasst. Darunter sind auch ganz neue Inhalte und Features - etwa ein Außerirdischer als Bonus-Skater und ein Online-Mehrspielermodus.