Kontrolle von Reiserückkehrern am Tiroler Brenner

Kontrolliert wird gegenwärtig übrigens nicht nur an den Grenzübergängen am Brenner. Auch am Reschenpass und in Sillian in Osttirol gibt es Gesundheitskontrollen. Ebenso finden an den Grenzen in der Steiermark und in Kärnten Kontrollen statt, ebenfalls unterstützt von Soldaten des Bundesheeres.