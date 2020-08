KTM-Pilot Espargaro erneut der Freitag-Schnellste

KTM sieht sich in Spielberg wie schon vergangene Woche als erster Herausforderer von Ducati, das mit Dovizioso als Speerspitze am Sonntag (14 Uhr - live auf Servus TV) mit dem sechsten Sieg in Serie die weiße Spielberg-Weste behalten will. Vor allem Espargaro will das mit aller Kraft verhindern und endlich seinen ersten GP-Sieg in der Königsklasse einfahren: Er hatte die RC16 federführend mitentwickelt - der erste Sieg ging dann aber an Rookie Brad Binder. Zuletzt hatte Espargaro geführt, ehe ihn die Rennunterbrechung um einen möglichen Sieg brachte.