Wucherpreise auf eBay für iPhones mit „Fortnite“

Kaufen muss solche Angebote natürlich niemand, tatsächlich machen Smartphones einen eher geringen Anteil an den von den „Fortnite“-Spielern genutzten Geräten aus: Mitte 2019 spielten 71 Prozent der „Fortnite“-Fans den kostenlosen Battle-Royale-Shooter auf Konsolen wie Sonys PS4, Nintendos Switch oder Microsofts Xbox One. Mit 17 Prozent kommt der PC an zweiter, mit rund einem Achtel das Smartphone an letzter Stelle.