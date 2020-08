Fountas-Management sorgt mit Bild für große Unruhe

Beeindruckende Zahlen

Das große Interesse an Fountas ist jedenfalls kein Wunder: In 29 Pflichtspielen kam der 24-Jährige bereits auf 20 Tore und sieben Assists. Damit war er Rapids Top-Torschütze. Der Vertrag des Griechen läuft in Hütteldorf noch bis 2022. Ab einem Angebot in der Höhe von fünf Millionen Euro sind die Wiener offenbar gesprächsbereit.