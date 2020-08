Alex kämpft! Verunglücktem Zanardi geht es besser

An Abteilung mit Halb-Intensiv-Pflege

Zanardi werde nun in einer Abteilung mit halb-intensiver Pflege behandelt, hieß es. Anfangs war er in einem Hospital in Siena in der Toskana mehrfach operiert worden. Dann kam er, weil es ihm besser ging, in ein Rehabilitationszentrum im Umland von Mailand. Von dort aus musste er jedoch nach einer Verschlechterung in die Klinik in der lombardischen Hauptstadt gebracht werden.